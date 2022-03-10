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Интерфакс-АВН

Япония направила Украине бронежилеты, одежду и еду - телеканал

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

Токио. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Силы самообороны Японии отправили бронежилеты и другую нелетальную помощь Украине, сообщает телеканал NHK.

Транспортный самолет KC-767 вылетел во вторник вечером с авиабазы Комаки в префектуре Айти в Польшу, которая граничит с Украиной. Кроме бронежилетов, Япония отправила на Украину зимнюю одежду и запасы продовольствия.

Отмечается, что Япония впервые предоставляет бронежилеты другой стране.

По данным Министерства обороны, Япония также планирует доставить в Украину другие предметы первой необходимости, такие как продукты питания, средства гигиены, фотоаппараты, электрогенераторы, палатки и зимнюю одежду.

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Страны
Польша
Украина
Япония
Проекты
ОНД
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