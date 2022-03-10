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Интерфакс-АВН

США опасаются попадания хранящихся на Украине патогенов в руки российских экспертов - посол Антонов

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Агарышев

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты боятся обвинений в нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в случае доступа России к данным украинских биолабораторий, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила: в Америке обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине биологических лабораторий.

"Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - приводятся слова Антонова в фэйсбуке посольства.

Также Антонов подчеркнул, что Россия ждет от США объяснений по поводу заявления Китая о том, что "пентагон развернул 336 биолабораторий в 30 странах".

"Почему эти опасные объекты созданы за рубежом? Ждем честного и прямого ответа", - отметил посол.

7 марта Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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