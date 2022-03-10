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Интерфакс-АВН

США не могут прикрыть Украину "Железным куполом", но продолжат рассматривать расширение военной помощи - чиновник

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Система ПРО Железный купол
Система ПРО Железный купол.
Источник изображения: techcult.ru

Госдеп считает, что следует рассмотреть вопрос о включении России в американский список стран-спонсоров терроризма

Вашингтон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Создание на территории Украины системы ПВО "Железный купол" связано со значительными трудностями, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате по Украине.

В ответ на соответствующий вопрос одного из сенаторов Нуланд пояснила, что развертывание "Железного купола" может быть затруднено, поскольку для этого требуется подготовка и умение разместить его.

В то же время, по ее словам, рассматривается возможность использования других систем ПВО.

Система "Железный купол" установлена и эффективно используется в Израиле.

Чиновник отметила, что США продолжают изучать возможности расширения военной помощи Украине ужесточения санкций против РФ.

Она подчеркнула, что Соединенным Штатам "следует продолжать оказывать на Россию экономическое давление".

В частности, она коснулась проекта газопровода "Северный поток 2" и заявила, что "Северный поток 2" теперь мертв", сравнив его с "грудой металла на морском дне".

"Я не думаю, что этот проект когда-нибудь будет возрожден", - подчеркнула дипломат.

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
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