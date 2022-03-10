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Интерфакс-АВН

США поручили своим послам побудить другие страны присоединиться к антироссийским санкциям - госдеп

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Виктория Нуланд, раздающая печенье в бунтующем Киеве в 2013 году, стала символом американского вмешательства в дела других стран. Фото Reuters
Виктория Нуланд, раздающая печенье в бунтующем Киеве в 2013 году, стала символом американского вмешательства в дела других стран. Фото Reuters.

Вашингтон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Американский госдепартамент поручил послам США в странах мира оказывать давление на правительства стран пребывания, чтобы вынудить их присоединиться к санкциям в отношении России, заявила замглавы госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Мы оказываем давление на каждую страну, с которой мы разговариваем, не только на уровне президента, госсекретаря и на всех уровнях госдепартамента. Каждый из наших послов проинструктирован, что он должен работать с принимающей страной, чтобы попытаться заставить ее действовать в соответствии с санкциям США, ЕС и союзников в той степени, в какой она может и готова осудить Россию", - сказала Нуланд во время слушаний по Украине в комитете по иностранным делам Сената.

Она добавила, что Вашингтон продолжает оказывать давление на ряд крупных стран, которые до сих пор воздерживались от введения санкций.

Так, сообщила Нуланд, США их союзники пытаются убедить Пекин отказаться от нейтральной позиции по поводу событий вокруг Украины.

По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон "разговаривали с Си Цзиньпином, чтобы убедить китайцев в том, что нейтралитет в этом вопросе - не вариант".

Нуланд заявила, что Россия якобы стремится извлечь выгоды из своего участия в венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, выдвинув дополнительные требования.

"Россия пытается повысить ставки и расширить свои требования в отношении СВПД, но мы не играем в игру под названием "давайте заключим сделку", - сказала она.

На минувшей неделе Россия потребовала от США юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД.

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