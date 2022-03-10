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Интерфакс-АВН

Охранявшие Запорожскую АЭС украинские военные сложили оружие, отпущены по домам - Росгвардия

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Кадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС
Кадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС.
Источник изображения: © REUTERS / Zaporizhzhya NPP

Станция перешла под полный контроль российских сил, работает в штатном режиме

Запорожская АЭС (Украина). 9 марта. ИНТЕРФАКС - Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем Росгвардии, персонал станции работает штатно, охранявшие объект украинские военные сдали оружие и отпущены домой, заявил журналистам представитель Росгвардии.

Он сообщил, что с национальной гвардией Украины проводились переговоры, которые привели к тому, что украинцы сдали оружие, а станция перешла под контроль российских сил. Около 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие и после подписания документов о неучастии в боевых действиях были вывезены с территории станции и отпущены по домам, отметили в Росгвардии.

"В настоящее время станция работает в штатном режиме, администрация объекта выполняет свои функциональные обязанности, в полном объеме осуществляется необходимый пропускной режим, станция полностью контролируется Росгвардией", - сказал полковник Росгвардии, представившийся Сергеем.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские силы подавили огневые точки, станция была взята под контроль, отмечали в оборонном ведомстве.

"В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было", - уточнил представитель Росгвардии.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
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