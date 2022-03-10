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Вестник Мордовии

Украинского мутанта - "Змея Горыныча" с ЗУ-23-2 выдают за российскую машину

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Украина после 1991 года заполучила большое количество установок разминирования УР-77 "Змей Горыныч". Часть из них используется по назначению, другие же образцы стали применять для других целей.

Например, с них сняли инженерное оборудование и приспособили под транспортеры для переброски личного состава.

Недавно проект "РГ русское оружие", обратил внимание на странного мутанта - своего рода машину огневой поддержки. На ее крыше смонтировали некое подобие кузова, куда водрузили "Рогатку" - малокалиберную пушку ЗУ-23-2, известную своей огневой мощью.

Правда, в реальной боевой обстановке она использовалась недолго. Ее экипаж сбежал, бросив матчасть на дороге.

Интересно, что зарубежные эксперты, долго позиционировавшие себя как "независимые и объективные", почему-то стали утверждать, что она принадлежала российским подразделениям, не принимая никаких доводов, изобличающих эту ложь.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
УР-77
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