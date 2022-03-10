США против предложения Польши использовать базы НАТО для передачи Украине боевых самолетов - Пентагон

Вашингтон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отверг предложение Польши об использовании базы НАТО в Германии для передачи Украине боевых самолетов.

"Перспектива того, что истребители, "находящиеся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки", вылетят с базы США/НАТО в Германии (...) вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО. Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование", - говорится в распространенном американским Минобороны заявлении Кирби.

Он отметил: "Консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, которые он представляет, будут продолжены, но мы не считаем, что предложение Польши является здравым".

В то же врем, сказал Кирби, "решение о том, передавать ли принадлежащие Польше самолеты Украине, в конечном счете, принимает польское правительство".

МИД Польши во вторник заявил, что Польша передает все свои истребители МиГ-29 Соединенным Штатам и просит Вашингтон предоставить ей бывшие в употреблении американские самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями.

"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн и предоставить их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки. В то же время Польша просит США предоставить нам бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностям", - отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Польши во вторник.