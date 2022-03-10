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Интерфакс-АВН

В контексте украинского кризиса НАТО усилила коллективную оборону; не ищет конфликта с РФ - генсек

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Флаг НАТО во время учений в Латвии
Флаг НАТО во время учений в Латвии.
Источник изображения: © REUTERS / Ints Kalnins/File Photo

Брюссель. 8 марта. ИНТЕРФАКС - В связи с событиями на Украине НАТО усилила ее поддержку, помогая отстаивать право на самооборону, и осуществила историческое укрепление своей коллективной обороны, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Тысячи дополнительных солдат усиливают восточную часть нашего альянса. В том числе и здесь, в Латвии", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции на латвийской военной базе в Адажи.

Его выступление транслировалось пресс-службой НАТО.

Генеральный секретарь повторил известный тезис, что НАТО является оборонительным союзом.

"Мы не ищем конфликта с Россией. Наша высшая ответственность заключается в обеспечении безопасности одного миллиарда наших граждан. Это означает, что мы должны сделать все возможное, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины", - объяснил Столтенберг позицию НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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