Джонсон заявил о необходимости разработки "плана Маршалла для Украины" - СМИ

Киев. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил лидерам стран Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия и Чехия), что необходимо разработать "план Маршалла для Украины", чтобы помочь восстановить страну, сообщает Financial Times.

"После саммита во вторник между Великобританией и четырьмя странами Вышеградской группы - Чешской Республикой, Венгрией, Польшей и Словакией - один из участников встречи сказал, что рефреном (встречи) пяти лидеров было "мы можем восстановить Украину", хотя точные детали того, как такие усилия по реконструкции могут быть профинансированы, все еще находятся на очень ранней стадии (обсуждения)", - говорится в статье на сайте издания во вторник.