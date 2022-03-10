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Интерфакс-АВН

Премьер Нидерландов не говорил Зеленскому, что поддерживает членство Украины в ЕС - СМИ

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Флаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Брюссель. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждает, что не говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что поддерживает присоединение Украины к Европейскому союзу.

Такое заявление премьер сделал во вторник журналистам, передает вещательная компания NOS (Nederlandse Omroep Stichting).

Ранее на своей странице в Твиттере Зеленский написал: "Поговорил с премьер-министром Рютте. Рассказал о гуманитарной ситуации в Украине среди мирного населения, об эвакуации и доставке гуманитарной помощи. Поблагодарил Нидерланды за бескомпромиссную позицию относительно санкционного давления на Россию и поддержку вступления Украины в ЕС".

По словам Рютте, последнее не является тем посланием, которое он передал. "Я сказал, что полностью понимаю, что у Украины есть такое желание. Я также сказал, что мы стоим плечом к плечу, чтобы сделать все, что мы можем сделать для Украины в краткосрочной перспективе. Но сейчас преждевременно говорить о членстве в ЕС".

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Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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