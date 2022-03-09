Министр обороны Турции в беседе с Шойгу высказался за срочное прекращение огня на Украине - СМИ

Стамбул. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар во вторник в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил о срочной необходимости введения режима прекращения огня на Украине, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое министерство обороны.

По словам Акара, Турция надеется, что диалог между Россией и Украиной приблизит мир и безопасность в регионе, внесет вклад в улучшение гуманитарной ситуации и, в конечном итоге, обеспечит долгосрочное урегулирование разногласий.

Министр подчеркнул значимость незамедлительного объявления режима прекращения огня на всей территории Украины. Он также приветствовал формирование на Украине гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.

Ранее о телефонном разговоре министров обороны Турции и России сообщило российское минобороны.

В сообщении отмечалось, что в ходе телефонных переговоров министров обороны РФ и Турции обсуждалась ситуация на Украине.

"8 марта по инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - говорится в сообщении Минобороны РФ.