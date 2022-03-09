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Интерфакс-АВН

Вашингтон подвел отношения с Москвой к точке невозврата, ему придется считаться со сферами влияния РФ - МИД

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - США своими действиями подвели отношения с Россией к точке невозврата, Америке придется считаться с интересами Москвы и ее сферами влияния, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Именно Вашингтон своими враждебными действиями и высокомерным пренебрежением к российским требованиям предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности, включая нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи наших границ и возврат военного потенциала альянса к состоянию на 1997 года, подвел российско-американские отношения, по сути, к точке невозврата", - сказал Дарчиев в интервью "Интерфаксу".

По словам дипломата, "накачка режима в Киеве западным оружием и попустительство США его ставке на силовое решение проблемы Донбасса не оставили нам выбора, кроме взятия под защиту ДНР и ЛНР".

"Понятно, что Украина, которую ее обанкротившиеся правители ввергли в катастрофу, для США лишь инструмент в геополитическом противостоянии с Россией. В этом контексте символично прозвучало пафосное заявление Джозефа Байдена 24 февраля этого года, продиктованное, похоже, досадой на то, что Москва не дала растоптать Донбасс и превратить украинскую территорию в район передового базирования НАТО, о "полном разрыве" российско-американских отношений", - отметил он.

"Видимо, Вашингтону потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что его гегемония осталась в прошлом, и придется считаться с национальными интересами России, у которой своя сфера влияния и ответственности", - подчеркнул Дарчиев.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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