Войти
Интерфакс-АВН

Военную помощь Украине поставляют США и еще 14 стран - Пентагон

534
0
0
Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: Associated Press

Вашингтон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - В настоящее время военная помощь Украине поступает из 15 стран мира, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подтвердил на брифинге, что США продолжают отправку военных грузов на Украину, добавив, что "это касается не только нас, но и 14 других стран". По его словам, в США уверены, что "эти грузы попадают в руки украинских военных".

Кирби сказал, что министр обороны США Ллойд Остин "в минувшие выходные приказал направить из Соединенных Штатов дополнительно примерно 500 военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО".

Этот персонал "будет размещен таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО".

"Эти меры носят временный характер и будут постоянно корректироваться в соответствии с требованиями, которые будут диктовать условия", - отметил чиновник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
15.09.2021
Под патронажем НАТО Украина ударит по России «Нерушимой устойчивостью»
10.05.2021
Focus (Германия): с помощью ядерного супероружия Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики
13.06.2019
Американский генерал заявил, что ВСУ "остановили русских"
10.03.2016
Казанский завод отказался от украинских агрегатов при сборке вертолетов Ми-8
01.07.2015
Круги страха
24.09.2008
Холодная война пришла на Карибы
14.06.2007
Организаторы авиасалона МАКС-2007 ожидают увеличение числа зарубежных участников, по сравнению с предыдущей выставкой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 10:10
  • 19234
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 05:11
  • 6
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 20:31
  • 10
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым
  • 08.03 07:27
  • 1
В прессе КНР: Санкции США не нанесут большого вреда российской оборонке
  • 08.03 06:22
  • 3
В Минобороны РФ сообщили, что США вложили в биолаборатории на Украине свыше $200 млн
  • 07.03 17:24
  • 68
Война на Украине: первый день
  • 07.03 15:27
  • 3
Украинский режим совершенно несамостоятелен: пресс-конференция главы МИД России
  • 06.03 19:31
  • 2
Военные РФ провели учение в Таджикистане по защите объектов от ракет и ударных дронов