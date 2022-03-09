Россия предложила Украине установить непрерывную связь по вопросам эвакуации населения - Минобороны РФ

Коридоры предполагают варианты эвакуации населения из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя на территорию России

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Россия предложила Украине установить непрерывную связь для обмена информацией по вопросам эвакуации гражданского населения, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Россия с 10:00 мск вторника, 8 марта, объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и ещё ряда городов Украины. При этом Москва заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и прилегающих населенных пунктов в Российскую Федерацию через территорию Республики Белоруссия (в Гомель) с последующей доставкой авиатранспортом в Россию. Также возможна эвакуация в южном направлении по согласованию с украинской стороной, заявил Мизинцев.

"С целью практической реализации мероприятий по эвакуации мирного населения и иностранных граждан по согласованным маршрутам в ходе проведения гуманитарной операции с 09:30 (мск) 8 марта 2022 г. установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки и проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан", - сообщил Мизинцев.

По его словам, российская инициатива о гуманитарных коридорах доводится до вице-премьера Украины Ирины Верещук с предложением согласовать её до 03:00 мск 8 марта.

До этого времени в Москве будут ждать согласования Киевом маршрутов и времени начала функционирования гуманитарных коридоров. Кроме того, от украинских властей ждут письменного согласования подходов, в том числе гарантий по обеспечению безопасности, сообщил Мизинцев.

Он предложил украинским властям до 03:00 мск 8 марта оповестить о планируемой гуманитарной операции представителей посольств иностранных государств, структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций, находящихся на территории Украины.

По данным Мизинцева, гуманитарные коридоры также будут обеспечиваться: из Чернигова через территорию республики Беларусь в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении - по согласованию с украинской стороной.

Еще один коридор предполагается организовать из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и на территорию Российской Федерации в Белгород - далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении - по согласованию с украинской стороной.

По словам Мизинцева, другой гуманитарный коридор - из Харькова на территорию Российской Федерации в Белгород - далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске - по согласованию с украинской стороной.

Еще один коридор - из Мариуполя по двум маршрутам на территорию Российской Федерации в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, в Запорожье - по согласованию с украинской стороной, сообщил Мизинцев.