США продолжат направлять свои силы в Балтийский регион - Блинкен

Рига. 7 марта. ИНТЕРФАКС/BNS - США значительно усилили свое присутствие на Восточном фланге, отправили в Латвию 35 единиц штурмовой авиации и продолжат ротацию своих сил в Балтийском регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

"Мы также должны думать о последних событиях. Это тоже влияет на наши решения. Конечно, мы работаем над всеми этими вопросами с членами НАТО и альянса. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине более $1 млрд", - сказал Блинкен.

По его словам, это делается в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО - Соединенные Штаты будут продолжать направлять свои силы в Балтийский регион, в том числе в Латвию, чтобы проводить совместные учения.

Госсекретарь также сказал, что за последние дни президент США Байден призвал выделить дополнительные $35 млн для Украины. По его словам, за неделю на Украине оказалось 70% от этого объема. Кроме того, несколько дней назад Байден запросил у Конгресса $10 млрд на гуманитарную помощь Украине.