TNI: российские ракетные системы залпового огня – лучшие в мире

The National Interest (США): Америке следует бояться реактивной артиллерии России

Автор, известный американский специалист по вооружениям, признает исключительные достоинства российской реактивной артиллерии на страницах журнала National Interest. Он рассказывает историю этого вида вооружений, уходящую своими корнями в период до Великой Отечественной войны.

Артиллерийские ракеты сопровождали российские сухопутные войска во всех их победах — в далеких странах и в так называемом ближнем зарубежье. Любая страна, которая вступит в конфликт с Россией, ее клиентами или агентами сейчас или в ближайшем будущем, вероятнее всего, испытает на себе действие смертоносной российской артиллерии.

Легкие и способные превратить укрепления противника в груду обломков, эти ракеты издают жуткий вой, несясь к своим целям. В качестве оружия на войне Россия использует артиллерийские ракеты уже почти сто лет, начиная с эпохи Сталина.

Первые ракеты

Советский Союз большое внимание уделял науке и развитию технологий, и мировые научные исследования 1930-х годов, вероятнее всего, подтолкнули советских инженеров к тому, чтобы увидеть в ракетах мощное оружие. В 1931 году в Советском Союзе была разработана неуправляемая ракета РС-132. Буквы Р и С в ее названии обозначают словосочетание "реактивный снаряд", сегодня ее назвали бы ракетой класса "воздух-воздух", но именно ее конструкция была использована при производстве "ракетных систем залпового огня" (РСЗО) — знаменитых "катюш". Только в те времена они назывались аббревиатурой БМ — "боевая машина". В отличие от пушечных снарядов, эти ракеты можно было запускать без направляющей, в результате чего точность ударов ракет РС-82 и РС-132 была довольно низкой — погрешность составляла около одного градуса. При выстреле в упор такая погрешность влияла на результат не слишком сильно, но с увеличением дальности неточность росла в геометрической прогрессии.

В 1938 году на вооружение Красной армии поступили системы полевой реактивной артиллерии БМ-13 ("боевая машина"). У БМ-13 24 рельсовые направляющие устанавливались на платформе трехосного грузовика ЗИС-6. Стреляла БМ-13 реактивными снарядами М-13. Каждый снаряд М-13 был 132 миллиметра в диаметре, был оснащен боеголовкой весом в 5 килограммов и обладал дальностью удара в 8,4 километра.

Способность вести массированный огонь была главным преимуществом БМ-13. Восемь ВМ-13 всего за несколько секунд могли выпустить около тонны высоковзрывчатых веществ и стали. Но ракеты, запускаемые с наземных установок, имели и свои недостатки. Перезарядка требовала много времени: чтобы перезарядить одну БМ-13 требовалось около часа. Хотя в устройство этих машин были внесены некоторые изменения для увеличения точности стрельбы, они все равно были совершенно непригодными для поражения точечных целей. В результате "катюши" использовались в основном для того, чтобы ослабить общие позиции противника перед наступлением советских войск.

"Катюши" поступили в армию вовремя — перед самой войной

БМ-13 были взяты на вооружение незадолго до операции "Барбаросса" — вторжения немцев в Советский Союз. Они прослужили стране Советов всю войну. Такие ракетные установки были довольно простыми в производстве: обычно для них использовались американские грузовики Studebaker, полученные по ленд-лизу. На готовые американские "траки" устанавливалась платформа с рельсовыми направляющими. Артиллерийские катера, поезда, танки и другие транспортные средства тоже подходили для того, чтобы установить на них системы запуска БМ-13.

Советский Союз продолжил использовать артиллерийские ракеты и в послевоенную эпоху. В период холодной войны главной артиллерийской системой была БМ-21 "Град". У "Града" 40 122-миллиметровых ракетных стволов, которые устанавливаются на грузовик Урал-375Д. Было создано более одиннадцати тысяч "Градов", часть которых была взята на вооружение советской армией, а часть была продана клиентам СССР по всему миру.

"Град" получает признание в мире

"Град" обладал рядом преимуществ по сравнению со своими военными предшественниками. Гидравлический механизм затвора пусковой трубы и сам грузовик позволили увеличить точность стрельбы и устойчивость. Подобно ружейным стволам, пусковые трубы БМ-21 имели винтовую нарезку, позволяющую придать стабилизирующее вращение снаряду и, таким образом, увеличить точность. Пусковые трубы можно было поднимать вертикально до 55 градусов, что увеличило дальность стрельбы до двадцати километров.

Для систем "Град" было разработано несколько ракет. Самым распространенным снарядом был 9М22У, имевший боеголовку весом в двадцать килограммов — в три раза больше, чем у БМ-13. Противотанковые мины, осколочно-фугасные снаряды, трассирующие и дымовые снаряды позволили повысить эффективность ракетной артиллерии как в нападении, так и в обороне.

В 1960-х годах Советский Союз приступил к разработке более крупных ракет. Одной из них стал "Ураган", который устанавливается на шасси грузовика ЗИЛ-135. "Ураган" имеет шесть 220-миллиметровых ракет, дальность которых достигает 34 километров. Помимо боеголовок, которые были доступными и для БМ-21, "Ураган" мог выпускать противотанковые и противопехотные ракеты, а также термобарические ракеты. Термобарические ракеты позволяют создать облако легковоспламеняющегося топлива, которое затем взрывается, провоцируя резкое повышение давления и температуры, смертельное для сил противника как на открытых участках, так и в фортификационных сооружениях. Более крупная мобильная ракетная система БМ-30 "Смерч" может выпустить двенадцать 300-миллиметровых ракет на расстояние в 88 километров. Уникальность "Смерча" состоит еще и в том, что он способен запускать разведывательные беспилотники 9М534.

Одной из самых необычных и смертоносных ракетных систем в Советском Союзе (а затем и в России) была и остается тяжелая огнеметная система ТОС-1А. В отличие от предыдущих ракетных систем ТОС-1А разрабатывалась таким образом, чтобы она могла вести прямой огонь, выпуская двадцать четыре 220-миллиметровые ракеты по мишеням, находящимся в пределах прямой видимости, при помощи баллистического компьютера, который рассчитывает точки прицеливания. Будучи средством поражения целей в пределах прямой видимости, ТОС-1А оказывается особенно эффективной, когда она стреляет термобарическими снарядами. Одним залпом ТОС-1А может уничтожить все на участке площадью примерно 200 на 400 метров. В отличие от других систем, ТОС-1А должна действовать в условиях огня противника, поэтому она установлена на базу бронированного танка Т-72.

Действия России в Сирии и в других конфликтных зонах включали в себя применение все тех же артиллерийских ракет. Они применялись даже в большей степени, чем традиционные ствольные артиллерийские системы. Российские сухопутные войска и их агенты применяли не только ракетные артиллерийские системы, но и беспилотники, которые служили для определения целей. Правда, противнику якобы даже удалось установить несколько типов беспилотников, появление которых неизбежно влечет за собой ракетные артиллерийские удары со стороны российских военных. В итоге противник научился по этим беспилотникам определять намерения россиян и их союзников. Сирийская армия применяет системы "Град", а в 2014 году, по некоторым сообщениям, она получила несколько систем "Смерч". ТОС-1А и "Град" использовались сирийскими и российскими военными в Сирии, неплохую "боевую репутацию" эти системы получили и в Восточной Европе. Любая страна, которая вступит в конфликт с Россией, ее союзниками или агентами, вероятнее всего, испытает на себе действие этой смертоносной российской реактивной артиллерии.

Мизоками Кайл