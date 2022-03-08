Сотрудничество с Россией в сфере IT планируется продолжить – министерство промышленности и информатизации КНР

Китай продолжит сотрудничество с Россией в сфере информационных технологий и готов совместно работать над стандартами по информатизации отраслей и созданием общих интернет-платформ — об этом, передаёт ТАСС, заявил в четверг на Красноярском экономическом форуме заместитель главы департамента развития информационных технологий министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзяньвэй.

В частности, Китай готов усилить сотрудничество в таких сферах, как большие данные и облачные технологии, а также создать совместные ГОСТы и новые интернет-платформы.

В аспекте Интернета мы создаем новые платформы, которые предоставляют различные дополнительные услуги для наших компаний, например, есть компания по производству в отрасли металлургии и энергии, она смогла на основе данных платформ понизить энергопотребление на 3%, себестоимость производства понизить на 10%, — добавил он, подчеркнув, что Китай готов обмениваться данным опытом с Россией.

Напомним, в начале февраля Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере антимонопольного регулирования на цифровых рынках.