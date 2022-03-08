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Интерфакс-АВН

Поставки оружия на Украину превратят ситуацию в глобальный коллапс - МИД РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Поставки западного оружия на Украину спровоцируют глобальный коллапс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поставки вооружений на Украину, людям, боевикам, которые не то, что не контролируют ситуацию, а наоборот, ее усугубляют, прячась за гражданское население, просто превратит ситуацию в глобальный коллапс", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Она подчеркнула, что принципиальная позиция Москвы на этот счет и последствия, которые могут наступить в случае таких действий, "доведены до так называемых партнеров".

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Страны
Россия
Украина
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