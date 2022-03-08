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ТАСС

В Минобороны РФ заявили, что уничтожили 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС РФ поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук-М1" и две радиолокационные станции ВСУ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Всего за время специальной операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них - 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 76 радиолокационных станций", - сказал он.

По его словам, также уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.

Потери ВСУ

Помимо этого, вооруженные силы РФ уничтожили три истребителя Су-27 ВВС Украины в районе Полтавы, один штурмовик Су-25 в районе Гостомеля и два вертолета Ми-24 в районе Макарова.

"Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты еще три Су-27 Военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - сказал он.

Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС РФ поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук-М1" и две радиолокационные станции ВСУ. "Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и две радиолокационные станции ВСУ", - сказал он.

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