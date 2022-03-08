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Интерфакс-АВН

Китай против действий по обострению конфликта на Украине и за учет озабоченностей всех сторон - глава МИД КНР

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Пекин. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Китай считает, что необходимо отказаться от действий, которые могут привести к обострению украинского конфликта и призывает все стороны проявлять сдержанность, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Украинский вопрос очень сложный. Для решения сложных проблем необходимы сдержанность и рациональность, нельзя подливать масла в огонь", - сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Он отметил, что "необходимо придерживаться принципа неделимости безопасности и учитывать разумные соображения безопасности заинтересованных сторон".

По его словам, все разногласия должны урегулироваться путем переговоров, "необходимо сосредоточиться на долгосрочной стабильности региона и создании сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности".

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Страны
Китай
Украина
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