Трофейное — в дело: милиция ЛНР готовится взять Северодонецк

Бои идут в нескольких километрах от важнейшего украинского узла обороны

Основные боевые действия в ЛНР разворачиваются под Северодонецком. Наступающие войска 6 марта приблизились к нему на 7 км и взяли город и соседние населенные пункты в полуокружение. С востока со стороны Новоайдара на него продвигаются силы Луганской народной республики. Севернее действует российская армия. В этот же день в Луганск пришел первый большой конвой МЧС России с остро необходимой сейчас гуманитарной помощью. О ходе ключевого наступления и налаживании жизни в тылу — в репортаже корреспондента «Известий».

На направление удара

По словам бойцов ЛНР, действующих в направлении Смоляниново, противник хорошо укрепился на окраинах Северодонецка и даже пытается контратаковать. Защитники народной республики отмечают меткий огонь танков, но критикуют низкую точность огня украинской артиллерии. В воздухе часто замечают дроны ВСУ. Только за субботу зенитчики сбили здесь три беспилотника. Не обходится и без потерь, но солдаты уверены, что на противоположной стороне их больше. Говорят, что им очень помогла российская авиация. Как и в районе Счастья, здесь активно захватывают бронетехнику противника и сразу же пускают ее в дело.

— Раньше три этих БМП-1 принадлежали 93-й механизированной бригаде ВСУ, — показывает невысокий ополченец с позывным «Тетрис». — Сейчас одна на ремонте, две рабочие. Они ничем технически от наших не отличаются, ребята сели и поехали. Но нафаршированы американской аппаратурой: навигация, радиостанции. Захваченные танки тоже после капитального ремонта как новенькие.

Отдельный предмет гордости батальона — взятый неповрежденным новейший украинский бронеавтомобиль «Казак». Такие совсем недавно демонстрировали на киевском параде в честь Дня независимости Украины. Теперь на нем, как и на остальной трофейной технике, буква Z.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Между Станицей Луганской и Новоайдаром ВСУ технику в основном бросали. До сих пор оттуда эвакуируют украинские танки и бронетранспортеры. Эта работа почти закончена, кроме единственного украинского Т-64, глубоко увязшего в придорожном кювете. Его пока не удается вытащить даже объединенными усилиями трех других трофейных танков, запряженных цугом.

Ближе к Северодонецку, под Смоляниново, видны следы серьезных боев. У трассы искореженные груды металла — обломки трех танков Т-64 ВСУ. Один из них разорван на части из-за детонации боекомплекта, другой полностью выгорел. На последнем тоже видны боевые повреждения. Тут же — уничтоженный грузовик в украинском пиксельном камуфляже.

— При отступлении украинские вооруженные силы опустошают продовольственные магазины, медучреждения и аптеки в населенных пунктах, — рассказывает заместитель командира батальона народной милиции ЛНР с позывным «Ворчун». — В результате местное население находится на грани огромного гуманитарного кризиса. У них нет ни хлеба, ни медикаментов. Знаю людей, которым необходим диализ, их надо срочно вывезти, оказать помощь. Нет электричества, а без него не работают насосы в скважинах. Холодно. Людей спасает только печное отопление.

Судьба Трехизбенки

Один из наиболее сильно пострадавших в боях поселков — Трехизбенка, отбитая у Украины в первые дни спецоперации. Несмотря на свое название, поселок немаленький. До 2014 года здесь проживало почти 3 тыс. человек. Затем прямо по его околицам пролегла линия разграничения. Подорвав мост через Северский Донец, ВСУ построили рядом с ним опорный пункт. А прямо у крайних хат оборудовали блокпост. Без боя они отсюда не ушли.

Хотя в поселке есть и нетронутые улицы, на некоторых, кажется, не осталось неповрежденного дома. Какие-то лишь посекло осколками, другие сгорели полностью. Снаряды прилетали и в самый центр, повредив медпункт и администрацию. Большой красивый храм рядом тоже пострадал. Прямых попаданий в него не было, но несколько близких разрывов побили окна и оставили глубокие щербины на стенах из красного кирпича, искорежили аккуратную ограду.

Местные жители рассказывают, что стоявшие здесь солдаты ВСУ из Харькова относились к населению нормально, а вот националистический батальон «Айдар» причинил много горя.

— Те, что из «Айдара», забирали машины, очень сильно обижали людей. Кто с ними сотрудничал, я считаю, они тоже предатели, — со слезами говорит местная жительница Надежда Макушенко. — У моего сына, фельдшера, забрали новую «Газель». Самому — руки за спину и мешок на голову. Я каждый день ходила и ездила, умоляла, чтобы его отпустили. Вернули только через несколько дней, избитого, с геморрагическим инсультом. Лечился он уже в ЛНР. Машину так и не отдали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Несколько дней потребовалось, чтобы восстановить по временной схеме уничтоженный украинскими войсками мост, ведущий в поселок. Взорванный пролет засыпали гравием и щебнем. Теперь здесь может проехать не только боевая техника, но и машины с гуманитарными грузами, а также аварийные службы.

С момента освобождения здесь всё еще не восстановлено энергоснабжение. В центр Трехизбенки на встречу первых машин с помощью и для переоформления документов сошелся, кажется, весь поселок. У магазина, где раздают гуманитарный хлеб, организован и импровизированный пункт зарядки мобильников. Тарахтящий генератор через множество удлинителей и времянок запитывает как современные смартфоны, так и кнопочные «бабушкофоны». Последних заметно больше. Среди населения ранее прифронтового села вообще очень мало молодых лиц.

Еще одна проблема — отсутствие топлива. У сельсовета выстроилась длинная шеренга подписанных канистр. Мужчины надеются, что в состав помощи войдет и бензин. Сейчас же главным средством передвижения здесь стали велосипеды и мотоблоки.

Три грузовика с номерами народной милиции ЛНР доставили помощь, которую прислала Воронежская область. Взвод бойцов споро разгружает бутилированную воду, ящики с тушенкой и сладости к чаю, мешки с мукой. Сейчас поселок вынужден полностью полагаться на гуманитарные поставки. В этом положении он не одинок. Из-за разрыва привычных логистических схем и взорванных ВСУ мостов через Северский Донец завоз любых товаров на освобожденную территорию сильно затруднен.

Днем 6 марта в Луганск пришла первая большая автоколонна с гуманитарной помощью от российского МЧС. В ней 17 больших белых КамАЗов, хорошо знакомых жителям ЛНР и ДНР по прежним годам. В общей сложности они доставили 130 т продовольствия и воды, которые будут немедленно распределены в нуждающихся населенных пунктах. Но сделать предстоит еще больше. По-прежнему остро стоит вопрос восстановления электроснабжения, газа и водопровода.

Антон Лавров