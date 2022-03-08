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MWM: С-500 – убийца американских истребителей

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Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне Капустин Яр
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Military Watch Magazine (США): С-500 – убийца F-35 и F-22? Фактор повышения боевой эффективности российской ПВО

Этот российский ЗРК не имеет себе равных в мире. Дальность пуска в три раза больше, чем у его ближайших конкурентов – THAAD и Patriot, пишет MWM. Речь об С-500, который создавался как оружие, способное уничтожать такие цели, как истребители. Правда, с небольшой оговоркой, пишет автор статьи.

Зенитный ракетный комплекс большой дальности С-500 был принят на вооружение в 2021 году с опозданием в пять лет. Эта система обеспечила российской ПВО дополнительный уровень защиты. В настоящее время по характеристикам она не имеет себе равных в мире. Данный комплекс имеет дальность пуска 600 километров, что в три раза больше, чем у его ближайших западных конкурентов – ракет THAAD и Patriot, которые летят не дальше 200 километров. С-500 обладает уникальной способностью осуществлять перехват высокоманевренных гиперзвуковых ракет на скоростях, превышающих десять Махов. Его предшественник ЗРК С-400 может перехватывать цели, летящие со скоростью восемь Махов. С-500 ценят за такие преимущества, как высокая степень ситуационной осведомленности, 800-километровая дальность обнаружения самолетов, способность перехватывать спутники и межконтинентальные баллистические ракеты, сетевая совместимость с более старыми системами ПВО, такими как С-400, что позволяет доводить до максимума ориентированность в обстановке. Но, если принятый на вооружение в 2007 году ЗРК С-400 предназначен для поражения малозаметных целей, в частности, истребителей-невидимок типа недавно принятого на вооружение F-22 и еще не вошедшего в боевой состав ВВС США F-35, то ценность С-500 против таких целей неоднократно подвергалась сомнению.

ЗРК С-500 создавался как оружие, способное уничтожать такие цели, как истребители. Благодаря очень мощным приборам обнаружения и точным ракетам этот комплекс в таком качестве является мощным оружием. Тем не менее его главной задачей не является борьба с истребителями и прочими самолетами тактической авиации. Данная система предназначена в основном для уничтожения особо ценных целей, таких как стратегические бомбардировщики, стратегические баллистические ракеты, спутники и космические аппараты. Менее совершенные и более дешевые системы типа С-400, ЗРК меньшей дальности "Бук-М2" и С-350 дополняют С-500 и выполняют задачи по борьбе с тактической авиацией. Хотя комплекс С-500 и не ведет непосредственно борьбу с вражескими самолетами-невидимками, он может серьезно содействовать их уничтожению. Когда мощные и почти полностью защищенные от мер радиоэлектронного противодействия приборы этой системы объединяются в сеть с С-400 и прочими комплексами меньшей дальности, они повышают их ситуационную осведомленность и помогают эффективнее поражать малозаметные цели.

ЗРК С-500 также хорошо приспособлен для поражения самолетов вспомогательного назначения, без которых не могут эффективно действовать истребители-невидимки противника. Прежде всего, это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые координируют работу натовских авиационных подразделений. Самолеты-заправщики – это еще одна важная цель, поскольку они дают возможность истребителям преодолевать большие расстояния без внешних топливных баков, которые негативно влияют на их характеристики малозаметности, увеличивая эффективную площадь рассеяния. У американских истребителей-невидимок, таких как F-22 и особенно более легкий F-35, дальность полета намного меньше, чем у F-15 из предшествующего поколения и у современных российских истребителей Су-30СМ2 и Су-57. Это значит, что в Европе и особенно в Тихом океане им будет сложно работать без дозаправки в воздухе. А поскольку С-500 может поражать самолеты-заправщики на удалении до 600 километров, это все меняет. Риск уничтожения самолетов-заправщиков будет серьезно ограничивать возможности ведения боевых действий, ведь если такой заправщик будет сбит, истребителям придется совершать вынужденную посадку, и они будут не в состоянии вернуться на базы. Если при помощи С-500 будут выведены из строя спутники, обеспечивающие связь, навигацию, наблюдение и наведение оружия на цели, это также серьезно помешает действиям вражеских истребителей-невидимок. По этой причине С-500 вряд ли будут выполнять задачи по непосредственному уничтожению малозаметных истребителей противника. Но благодаря своим возможностям они смогут серьезно снизить эффективность такой авиации, нейтрализуя средства ее поддержки на больших дальностях.

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F-35
Patriot ЗРК
THAAD
Бук-М2
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