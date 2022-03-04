Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?

Не исключено: в связи с этой трагедией придется вспомнить и наш пассажирский Ту-154М, сбитый украинцами над Черным морем в 2001 году

К утру 3 марта в наиболее оголтелых соцсетях Украины появились публикации вроде: «Политическое самоубийство Путина: Российскими боевыми кораблями над Черным морем сбиты румынский истребитель и военный спасательный вертолет. У НАТО появился повод для прямого военного вмешательства в события в нашей стране». Что же произошло в действительности?

Доподлинно об этом мы узнаем лишь когда закончится расследование. А оно, как всегда в подобных случаях, будет долгим. Поэтому попробуем лишь порассуждать на уровне версий. Как и наши непримиримые оппоненты на Украине.

По официальному сообщению Министерства обороны Румынии, вечером 2 марта с радаров исчез самолет МиГ-21 Lancer, который вылетел с 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану около 19.50 по киевскому времени с целью патрулирования района над Добруджей. Предположительное место катастрофы, случившейся всего через 13 минут над морской акваторией — в районе между Кожелаком и Гура Добружей.

Успел ли летчик МиГа-21 радировать своему командованию о том, что случилось с его машиной — об этом пока ни слова от военного ведомства Румынии. Однако известно: практически тут же на поиски пилота был направлен спасательный вертолет IAR-330 Puma, на борту которого находились семеро. Среди них — двое опытных аквалангистов ВМС этой страны.

Дальше обстановка в районе катастрофы стала складываться еще загадочней. Сначала командир румынского вертолета доложил на землю, что в районе поиска крайне сложные погодные условия. Ему было приказано прекратить работу и немедленно возвращаться на аэродром. Но следом в общей сложности через 40 минут после начала спасательной операции бесследно исчезла и Puma.

Утром 3 марта пресс-секретарь Министерства национальной обороны этой страны Кости Спину подтвердил гибель всех военных, которые находились на борту вертолета. И добавил, что в последний раз его экипаж выходил на связь в 11 километрах от аэропорта.

Следом румынское телевидение показало кадры с предполагаемого места крушения. Судя по видео, Puma упала на береговой линии. Сама машина сгорела. Информации о выживших нет, сообщает Telegram-канал Mash. В то же время по состоянию на то же утро нет никаких сведений что случилось и с пропавшим истребителем.

Вам не кажется, что практически одномоментная пропажа сразу двух военных машин в небе сохраняющей нейтралитет страны, находящейся в каких-то двух шагах от театра ожесточенных военных действий, и в самом деле выглядит крайне загадочно?

Украинские пользователи поспешили связать эту трагическую новость с нашим гвардейским ракетным крейсером «Москва», который с начала спецоперации вначале действовал в районе украинского острова Змеиный близ русла Дуная, а в среду был хорошо виден невооруженным глазом даже с одесских пляжей. Нить рассуждений «небратьев» понятна: экипаж крейсера в напряжении, он в ожидании возможного удара с воздуха боевой авиации ВСУ. А тут внезапно со стороны берега появляется некий неопознанный истребитель…

Если, дескать, это и впрямь сделали русские, то, выходит, совершено нападение на одну из стран-членов НАТО? Что еще нужно альянсу, чтобы к полному восторгу Киева навалиться на Россию всей своей военной мощью?

Однако авторами подобной гипотезы почему-то совершенно не принимается во внимание, что за действиями Черноморского флота в северо-западной части Черного моря вне всякого сомнения сегодня неусыпно наблюдают практически все ведущие разведки мира. Кто — из космоса, кто — с помощью самолетов и беспилотников, оснащенных самыми современными радиолокационными станциями освещения надводной и воздушной обстановки. Случись хотя бы что-то в русле приведенных выше рассуждений — Западом уже был бы поднят невероятный шум на весь мир. Только на сей счет — молчок повсюду. Кроме, естественно, чрезвычайно заинтересованной в определенном развитии военно-политических событий Украины.

И вот что особенно интересно. Если говорить о вполне понятном в такой обстановке психологическом напряжении российских зенитчиков Черноморского флота, то вне всякого сомнения то же самое происходит сейчас и с их коллегами на самой Украине. Тем более, что по их позициям, в том числе — и под Одессой, на днях были нанесены сокрушительные ракетные удары со стороны российских войск, участвующих в спецоперации на территории этой страны. Речь идет, прежде всего, о 14-й радиотехнической бригаде имени Богдана Хмельницкого Воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВСУ.

Ее военный городок находится в 14 километрах на юго-запад от Одессы. В 2016 году бригада получила на вооружение новейшую отечественную трехкоординатную РЛС «Пеликан» с фазированной антенной решёткой, способную обнаруживать воздушные цели на удалении до 350 километров.

Примерно в тех же краях, а также под городом Николаев расквартированы и три ракетных дивизиона систем С-300ПС 160-й зенитно-ракетной бригады украинской армии. Их максимальная дальность стрельбы по аэродинамическим целям до 40—200 километров (в зависимости от высот).

Теперь чисто теоретически о том, могли ли именно эти средства ПВО Украины со своей территории с перепугу «завалить» в среду вечером румынские МиГ-21 Lancer и спасатель Puma, летевшие над Черным морем? Да запросто. Если приняли их за российские ударные средства.

Во-первых, потому что помимо наших боевых кораблей, теперь без опаски крейсирующих уже фактически на внешнем рейде Одессы, дополнительным фактором тревоги для 14-й и 160-й украинских бригад ПВО наверняка служит и Приднестровье. Находящееся, как известно, если взглянуть на него из Одессы, как раз в стороне, где раскинулась Румыния.

А в Приднестровье, если не забыли, еще со времен распада Советского Союзе стоит Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Ее штаб — в Тирасполе, до которого от Одессы по прямой — менее сотни километров. Стало быть, этот сектор обзора — в зоне особого внимания зенитчиков «незалэжной».

И пускай пока эти наши крайне немногочисленные подразделения, выполняющие исключительно охранные и миротворческие функции, не принимают участия в спецоперации на Украине. Однако фактически под их контролем давно бездействующий военный аэродром под Тирасполем.

До 1990 года на нем базировался советский 642-й гвардейский истребительный авиационный полк на истребителях МиГ-29. Потом долгие десятилетия тамошняя взлетно-посадочная полоса находилась в запустении. До 2012 года на бывшем первоклассном аэродроме проводились даже развеселые автомобильные гонки.

Однако в том же году в его судьбе многое начало меняться. Сначала в октябре 2012 года президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук заявил о намерении создать в Тирасполе гражданский аэропорт. Москва с восторгом подхватила эту идею. В том же году была восстановлена местная «бетонка» длиной 2500 метров и шириной 44 метра. Что вполне достаточно для взлета и посадки не только истребителей, но и легких пассажирских и военно-транспортных самолетов.

Полноценному использования восстановленной воздушной гавани в Тирасполе мешали политические позиции Украины и Молдавии, которые этого не позволяли. Но вот с началом спецоперации на Украине Кишинев стал быстро сползать с этих оборонительных дипломатических бастионов.

К огромному разочарованию Запада и Киева храбро отказавшись поддерживать экономические санкции против России. Обосновывая это решение, вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску на днях пояснил что его страна слишком зависит от РФ. Особенно — в области энергетики. Поэтому пространства для иного маневра у Кишинева просто нет.

Не изменится ли в этой связи в ближайшей перспективе и переговорная позиция Молдавии и по пребыванию наших военных в Приднестровье? Как говорят в Одессе — «будем посмотреть». Но обнадеживающие для Москвы нотки, на мой взгляд, намечаются. А если так — то еще неизвестно, какие и чьи самолеты скоро станет принимать аэродром под Тирасполем.

Столь длинно рассуждать на эту тему приходится для того, чтобы пояснить, почему расчеты украинских С-300ПС определенно с опаской поглядывают не только на Крым, в восточном и северном направлении, но и в сторону Приднестровья. За которым как раз Румыния с ее загадочно пропавшими в среду истребителем и вертолетов как раз и просматривается. В том числе — и на экранах радиолокационных станций.

Если эта версия получит подтверждение, то причиной наверняка окажется низкая боевая выучка расчетов зенитно-ракетных комплексов ПВО Украины. Которая ни для кого в мире не является секретом.

Сомневающиеся могут вспомнить хотя бы историю про нечаянно расстрелянный зенитчиками 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины в октябре 2001 года с мыса Чауда в Крыму, в ту пору находившемся под владычеством Киева, российский пассажирский лайнер Ту-154М, выполнявший плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив—Новосибирск. Тогда погибли все находившиеся на борту самолета 78 пассажиров и членов экипажа.

В ту пору президент Украины Леонид Кучма призвал украинцев не делать из этого особой трагедии. По «горячим следам» он заявил: «Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба. Если мы сами себя не опустим ниже цивилизованного уровня, всё будет хорошо. А если мы сами на себя ведро грязи выльем, так милости прошу».

На всякий случай я бы посоветовал Бухаресту заново прочитать этот потрясающий спич политического лидера их соседей. Ведь кто его знает, что выяснится, когда обломки пропавших истребителя и вертолета все же найдут?

Сергей Ищенко