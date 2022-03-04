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Интерфакс-АВН

Украина работала над созданием ядерного оружия - Нарышкин

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Служба внешней разведки РФ обладает данными о том, что на Украине велись работы по созданию ядерного оружия, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"По данным российского министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия и эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи. Более того, по поступающим в СВР разведданным, работы на этом направлении на Украине велись", - говорится в заявлении Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.

По его словам, об этом было известно не только России, но и США.

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Иран
КНДР
Россия
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Украина
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