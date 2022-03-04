TAC: бесполетная зона над Украиной – это ужасная затея

The American Conservative (США): хотя бы от бесполетных зон отказываются – уже хорошо

Бесполетная зона над Украиной, которую предлагают американские "ятребы", наверняка поставит нас на грань ядерной войны, пишет The American Conservative. Администрация США против, но её уверения не внушают доверия, считает автор статьи.

В первые часы российской операции на Украине консервативный обозреватель Дэвид Френч (David French) заявил: "Теперь мы все украинцы". Его поддержал соратник-праволиберал, явно не сознавая подтекста: если мы и впрямь все заделались украинцами, то Вашингтон обязан отреагировать точно так же, как если бы Россия вторглась в Америку, — и предоставить всю возможную защиту, вплоть до отправки контингента. Это нелепица, и, кажется, даже ее сторонники начинают понемногу прозревать. По их собственному признанию, бесполетная зона над Украиной, как предлагали официальные лица США, НАТО и Украины, наверняка приведет к войне. А эта война может стать ядерной. Френч и его ровня сперва разжигали онлайн-безумие, но затем пошли на попятный.

Через два дня после начала российской операции член Палаты представителей Адам Кинзингер (Adam Kinzinger) твитнул, что "сегодня вечером решается судьба не только Украины, но и всего Запада". Кинзингер предложил не просто отправить в Киев войска, а ввести над Украиной бесполетную зону. "История учит, что отстаивать свою позицию все равно придется, но чем позднее, тем накладнее, — твитнул Кинзингер дальше. — Мы владеем небом, Россия не сравнится с нашей авиацией. Так что действуйте. Путин слишком опасен, и нельзя надеяться, что он ограничится одной Украиной".

Кинзингер не единственный из конгрессменов, кто предложил бесполетную зону. Сенатор Роджер Уикер (Roger Wicker, республиканец от Миссисипи) заявил газете The Huffington Post 28 февраля, что "мощная коалиция стран-единомышленников должна вмешаться и серьезно рассмотреть этот вопрос [бесполетную зону]".

"Десятки тысяч женщин и детей бегут из Киева на запад. Сложилась гуманитарная ситуация, когда международное сообщество должно вмешаться и принять участие", — добавил Уикер.

Однако после Уикера, который наверняка заменит сенатора Джима Инхоуфа (Jim Inhofe, республиканец от Оклахомы) на посту ведущего республиканца в сенатском комитете по вооруженным силам, идею бесполетной зоны осудила двухпартийная группа сенаторов, куда входят Рой Блант (Roy Blunt, республиканец от Миссури) и Крис Мёрфи (Chris Murphy, демократ от Коннектикута). Сенатор Марко Рубио (Marco Rubio, республиканец от Флориды) тоже высказался против. "Надо понимать, чем это чревато. Это означает готовность сбивать российские самолеты. А это, в свою очередь, означает третью мировую", — заявил Рубио.

Однако мысль о бесполетной зоне получила серьезное развитие. Бывший президент Украины Петр Порошенко, который в декабре попал под следствие по обвинению в государственной измене, выступил на Sky News и поддержал бесполетную зону под эгидой НАТО. В ее пользу высказались и другие украинские политики — например, народный депутат Украины Леся Василенко.

Как и генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав (Philip Breedlove), бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе с 2013 по 2016 год. В интервью журналу Foreign Policy Бридлав заявил: "На самом деле я сторонник бесполетной зоны, хотя и не верю, что до этого дойдет". В отличие от Кинзингера, Бридлав даже не пытался скрыть свое истинное желание: тотальную войну с Россией за территориальную целостность Украины, которая может перерасти в ядерную.

Как сказал Бридлав:

"Реальность такова, что бесполетная зона — это акт войны. Многие этого не понимают. Нельзя просто прийти и сказать: „Всё, теперь здесь бесполетная зона“. Ее надо установить, а это означает готовность применить против нарушителей силу. Второе, чего никто не понимает, это если установить бесполетную зону, например, на восточной Украине, то чтобы направить туда самолеты коалиции или НАТО, мы должны уничтожить все оружие, которое может причинить нашим самолетам вред. А это означает бомбардировку вражеских радаров и ракетных комплексов по ту сторону границы. Теперь понимаете, что это значит? Это равносильно войне. Поэтому, если мы собрались объявить бесполетную зону, мы должны лишить противника возможности вести огонь и воздействовать на нее иным образом".

Здесь Бридлав абсолютно прав, и именно поэтому перспективы у бесполетной зоны столь пугающие. Бесполетные зоны как элемент военного арсенала сложились уже после окончания холодной войны. Хотя у Советов и США середины века были воздушные возможности для захвата воздушного пространства и выполнения поставленных задач на земле, обе стороны предпочитали не доводить дело до бесполетных зон, чтобы не усугублять риск ядерной конфронтации.

К счастью, администрация Байдена заявила, что вопрос о создании бесполетной зоны на повестке дня не стоит, но если США и их союзники по НАТО решатся на это в будущем, то тогда прогнозы бессмысленны, ведь Путин уже привел российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. Последний раз мы были столь близки к ядерной конфронтации с Россией в 1962 году — за тридцать лет до распада СССР. Вот уж правда: они ничему не учатся.

Первую настоящую бесполетную США и страны коалиции создали после войны в Персидском заливе в 1991 году. Две бесполетные зоны — "Северный дозор" и "Южный дозор" — создавались с тем, чтобы обездвижить ВВС Саддама Хуссейна, защитить курдов или шиитов и заставить Ирак соблюдать условия мирных переговоров. Впоследствии аналогичные стратегии были реализованы в Боснии и Ливии. Во всех случаях полное и непререкаемое превосходство в воздухе достигалось над относительно небольшими державами, которые не могли существенно усилиться.

Хотя российские вооруженные силы уже не прежний гигант советских времен, но Москва по-прежнему может похвастать вторыми по величине ВВС в мире, никто не отменял ядерного оружия, а по мере продвижения на Украину русские разместили средства ПВО, которые практически наверняка будут стоить жизни американским или союзным пилотам. Сторонники бесполетной зоны считают, что гибель пары летчиков от рук российских артиллеристов — достойная жертва, чтобы заполучить столь желанный предлог для полномасштабного вторжения.

Это безрассудство бессовестно, но виной тому поощрение со стороны Френча и его ровни, — это только потом они внезапно осознали, что если бить в барабаны войны, недалеко и накликать. После того, как бесполетную зону поддержал Уикер, Френч твитнул: "Я не согласен. Вводите против России санкции, конфискуйте активы олигархов, вооружайте Украину. Все что угодно, но только не бесполетную зону — это вовлечет нас в прямой конфликт. Это вам не Курдистан. Это чревато катастрофической войной". Но всего за два дня до этого осуждения тот же Френч написал следующее: ""Россия не в нашей лиге. Залогом их относительной силы в Европе всегда было отсутствие значительных американских и союзнических сил, а не реальное и качественное превосходство", — так он отреагировал на новость, что Россия установила на Украине господство в воздухе. Помимо санкций, он ратует за увеличение контингента в восточноевропейских странах НАТО и поставку украинцам оружия, что наверняка лишь усугубит бойню. Так что разница между Френчем и Кинзингером гораздо меньше, чем ему хотелось бы.

Главный редактор The National Review Джона Голдберг (Jonah Goldberg) твитнул: "Я не хочу воевать с Россией, но я за бесполетную зону над Украиной. „Твиттер“ спятил". Уж мне-то можете не рассказывать. Политолог и основатель журнала The Weekly Standard Билл Кристол (Bill Kristol), неутомимый пропагандист войны, заметил, что вместо бесполетной зоны США должны развивать "тайные и кибернетические операции, не доводя до прямой или открытой конфронтации". Но кибератака на Россию — это бесспорный акт войны. И пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признали, что если кибератаку начнет Россия, это будет актом войны, который может привести к выполнению обязательств НАТО по статье 5. Тайные операции, размещение войск и средств без опознавательных знаков на земле, если их обнаружат, будут ничем не лучше бесполетной зоны — если не хуже.

На данный момент администрация Байдена создание бесполетной зоны над Украиной решительно исключает. В понедельник Псаки заявила каналу MSNBC, что в противном случае американским военным придется сбивать российские самолеты.

"Это определенно эскалация, которая потенциально поставит нас в состояние военного конфликта с Россией. Это не то, чего хочет президент Джо Байден", — добавила Псаки. Даже сломанные часы иногда показывают правильное время. Но уверения Псаки особого доверия не внушают, если вспомнить, сколь непоследовательно администрация ведет себя в украинском конфликте.

Брэдли Девлин (Bradley Devlin)