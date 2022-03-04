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Доверие к США привело к падению Афганистана - Ашраф Гани

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани рассказал в интервью, что главной причиной развала Афганистана было его доверие к международным партнерам, включая США.

Выступая перед английскими СМИ, свергнутый президент Афганистана заявил, что доверие к западным державам и Соединенным Штатам привело к краху Афганистана, сообщает Mehr News.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани сказал, что главной причиной Афганистана было его доверие к международным партнерам, включая США.

Гани бежал из Афганистана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прошлым летом после того, как талибы (запрещено в РФ) быстро захватили афганские города один за другим менее чем через два месяца после вывода войск США, пишет Иран.ру.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иран
ОАЭ
США
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