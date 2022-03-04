Западный портал пишет о поставках из Турции беспилотников Bayraktar-TB2 для нужд ВСУ через Польшу

Источник изображения: topwar.ru

В сети появилась информация об участившихся перелётах самолётов военно-транспортной авиации стран НАТО в Польшу. За последние пару дней свои военные транспортники в Польшу направляли ВВС Турции, Бельгии и Венгрии.

Так, речь идёт о перелётах бортов 17-0080 TUAF612, CT-01 BAF637 и 01 BRK32.

Примечательно, что борт 01 BRK32 (С17A Globemaster III) отмечался на электронной карте как венгерский, при этом свой перелёт в Польшу выполнял с аэродрома к северу от шведского Гётеборга. Напомним, что Швеция не является членом НАТО, и, как утверждают в шведском правительстве, своего статуса в этом плане менять не собирается.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В такой ситуации высказываются предположения о том, что в Польше осуществляется концентрация оружия и боеприпасов, которые туда перебрасываются с целью возможной последующей отправки на украинскую территорию.

Так, западный портал Jane’s, специализирующийся на военной тематике, пишет о том, что Турция решила поставить для нужд украинской армии дополнительные ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar-TB2. При этом ввиду отсутствия возможности прямых поставок БПЛА на Украину, решено поставлять на один из польских аэродромов, откуда их могут «переподчинить» украинским операторам в ВВС ВСУ, находящимся в одной из западных областей Украины.

Здесь стоило бы добавить следующее: не факт, что управлять ими будут операторы именно украинские.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о том, что «Украина уже принимает дополнительные БПЛА в виде военной помощи от партнёров».

О том, какое количество ударно-разведывательных беспилотников могло оказаться в небе над Украиной за последнее время, пока не сообщается.

Напомним, что накануне также было заявлено о поставках на Украину из Германии сотен ПЗРК Stinger и противотанковых комплексов.