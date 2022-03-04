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Интерфакс-АВН

США отложили испытание ракеты во избежание нагнетания напряженности в отношениях с Россией - Пентагон

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: TASS/EPA/Michael Reynolds

Министр обороны США заявил о риске мировой войны в случае установления бесполетной зоны над Украиной

Вашингтон. 3 марта. ИТЕРФАКС - Соединенные Штаты отложили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с неоснащенной боеголовкой во избежание дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Россией, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее отдал приказ о переводе сил сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

В этой ситуации, отметил Кирби, отказом от испытательного пуска ракеты Вашингтон демонстрирует, что у него "нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или неправильно истолкованы", и что США "является ответственной ядерной державой".

Одновременно министр обороны США Ллойд Остин сказал, что США не могут выполнить просьбу Киева о введении над Украиной бесполетной зоны, поскольку это чревато возникновением мировой войны.

В интервью телеканалу NBC министр сказал, что президент Джо Байден "ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине".

"Если создать бесполетную зону, то, естественно, обеспечение ее соблюдения приведет к контактам с российскими самолетами, а это приведет нас в состояние войны с Россией", - сказал Остин.

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Россия
США
Украина
Персоны
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