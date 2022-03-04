Прокуратура МУС начала расследование в отношении действий РФ на Украине - заявление

Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом.

Лондон. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что приступил к расследованию действий России на Украине.

"Я уведомил Президиум МУС о своем решении немедленно приступить к активному расследованию ситуации. Наша работа (...)уже началась", - говорится в распространенном заявлении.

Ранее британский премьер Борис Джонсон сообщил, что Великобритания и еще 37 государств из-за действий России в отношении Украины обратились в МУС.

"Сегодня вечером 38 стран мира подали самое масштабное обращение в Международный уголовный суд за вторжение России на Украину", - написал Джонсон в своем твиттере в среду.

В свою очередь глава британского МИД Лиз Трасс заявила в твиттере, что расследование МУС необходимо провести "срочно", и что "Великобритания будет тесно сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить правосудие".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил ранее, что Россия отвергает заявления о совершении военных преступлений на Украине, и не является участницей МУС.

"Мы категорически это отвергаем. И потом - Россия все-таки не является участницей МУСа", - сказал Песков журналистам.