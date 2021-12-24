Госдеп США опубликовал данные о сумме одобренных в 2021 ф.г. заявок на экспорт вооружений

ЦАМТО, 23 декабря. Госдеп США опубликовал данные о сумме одобренных заявок иностранных государств на потенциальную поставку ВиВТ.

Согласно данным Госдепа, стоимостной объем одобренных заявок инозаказчиков на поставку вооружений сократился со 175 млрд. долл. в 2020 ф.г. до 138 млрд. долл. в 2021 ф.г. (на 21%).

При этом речь идет не о заключенных контрактах или, тем более, не о "физических" поставках вооружений, а только о заявленных намерениях по закупке ВиВТ, на потенциальную поставку которых получено разрешение Госдепа.

Однако некоторые российские СМИ интерпретировали эти данные как объем экспорта (то есть "физический" стоимостной объем передачи вооружений).

На самом деле, как показывает практика, стоимостной объем заявок в разы превышает итоговые объемы заключенных по ним контрактов, поскольку заявки не носят "обязательного" характера.

Во-первых, очень большое количество уже одобренных заявок в дальнейшем просто аннулируется, либо "остается на бумаге", не приводя к заключению каких-либо контрактов.

Во-вторых, Госдеп США одобряет потенциальные поставки на основании уведомлений, которые направляет Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Минобороны США (DSCA). При этом в любом таком уведомлении отражены наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть значительно ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Следует отметить, что в США расчет ведется по финансовым годам (в частности, текущий отчет Госдепа касается периода с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года).

ЦАМТО ведет расчет по календарным годам, поэтому итоги 2021 календарного года по странам мира, в том числе по США, пока не подведены.

В то же время, можно отметить, что по итогам 2021 календарного года "физический" экспорт ВиВТ США составит около 35 млрд. долл.

Для сравнения: по данным ЦАМТО, объем "физического" экспорта ВиВТ США в 2020 году составил 34,98 млрд. долл., в 2019 году – 36,54 млрд. долл. При этом общемировой объем военного экспорта в 2020 году по обычным системам вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил около 86 млрд. долл., в 2019 году – 80,5 млрд. долл.

Приведенные Госдепом данные можно интерпретировать как потенциальные контракты на перспективу на экспорт вооружений (причем с очень большим гандикапом по годам в том, что касается "физических" поставок вооружений при условии заключения соответствующих контрактов).

Снижение объема одобренных Госдепом США заявок иностранных государств на поставку ВиВТ в 2021 году связано, прежде всего, с пандемией COVID-19. Многие страны в связи со сложной экономической ситуацией во многом пересмотрели свои приоритеты, в том числе и в том, что касается закупок вооружений.