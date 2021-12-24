Путин: РФ в действиях в отношении других стран будет исходить из необходимости обеспечения своей безопасности

Запад должен дать гарантии немедленно, не забалтывать этот вопрос

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Действия России в отношении других стран будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от необходимости обеспечения собственной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, может ли РФ гарантировать, что не будет нападать на Украину или другие суверенные страны, или же это зависит от результатов переговоров по гарантиям безопасности.

Он отметил, что в связи с этим Россия "ясно и четко" дала понять, что дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо.

"Чего здесь непонятного? Мы, что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет! Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование, не ставить больше ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного? Как бы американцы отнеслись, если бы мы взяли и на границе между Канадой и США, на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и США не было территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала, а Техас? Подзабыли, что ли?", - подчеркнул президент.

По словам Путина, в США об этом не вспоминают, таким же образом и Россия "старается не вспоминать", как складывалась Украина. "Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз", - сказал он.

Президент подчеркнул, что текущая ситуация - вопрос обеспечения безопасности, а не истории, важен не ход переговоров, а результат.

"Разве мы не знаем? "Ни одного дюйма на Восток", сказали нам в 90-е годы. И чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь, не мы кому-то угрожаем. Теперь еще говорят, и Украина будет в НАТО. Или, Бог с ним, не в НАТО, на двусторонней основе будут базы и ударные системы", - отметил он.