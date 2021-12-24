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Интерфакс-АВН

Россия и Китай вместе разрабатывают отдельные высокотехнологичные виды вооружений - Путин

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: pronedra.ru

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - РФ и Китай запустили проекты по совместному созданию вооружения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы разрабатываем даже вместе сегодня отдельные высокотехнологичные виды вооружений", - сказал президент на пресс-конференции в четверг.

"Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации: и по самолетам, и по вертолетам", - отметил Путин.

По его словам, армии двух стран проводят совместные учения, Вооруженные силы проводят патрулирование на море и в воздухе.

"Эта напряженная ежедневная работа идет на пользу как китайскому, так и российскому народу", - сказал Путин.

В октябре 2019 года Путин сообщил, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Россия оказывает помощь Китаю в моделировании СПРН, сообщил в октябре 2019 года "Интерфаксу" генеральный конструктор российской СПРН Сергей Боев. "Взаимодействие по линии моделирования СПРН осуществляется. Говорить более детально не можем, поскольку это связано с конфиденциальными соглашениями", - сказал Боев, который является генеральным директором российской корпорации ПАО "МАК "Вымпел".

Китай - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. В январе 2019 глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов по линии ВТС с Китаем составляет более $7 млрд. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, на Китай приходится более 15% портфеля российских экспортных заказов в сфере ВТС.

Официально сообщалось, что Россия выполнила крупный контракт на поставку Китаю систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Россия поставила Китаю 24 истребителя Су-35 ("Сухой", ОАК).

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