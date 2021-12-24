Предвоенная провокация – это американская традиция

Вряд ли янки откажутся от своего национального обычая

Заявление министра обороны России Сергей Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с «химическими компонентами» на востоке Украины заставляет вспомнить о том, какой гигантский опыт имеют Соединенные Штаты в «обнаружении» поводов для развязывания военных действий…

К началу 1898 года у США обострились отношения с Испанией. На рейд Сантъяго, второго по величине города Кубы, которая была тогда испанской колонией, пришел американский броненосец «Мэн». 15 февраля 1898 года произошел взрыв, и броненосец затонул. Погибли 266 человек экипажа. Правительство США сразу же объявило, что причиной взрыва была мощная мина, подведенная к кораблю, и обвинило в этом Испанию. Тут же на Кубу прибыла американская комиссия. Кто бы сомневался в том, что она «подтвердила» вину испанцев? Общественность в США была искренне возмущена и жаждала войны. Испанские власти создали свою комиссию, которая сделала вывод, что взрыв произошел внутри корабля. Но кого интересовали жалкие оправдания испанцев? Правительство США требовало компенсаций от Испании, когда испанцы соглашались, выдвигались все новые и новые требования…

Через 2 месяца после взрыва началась испано-американская война под лозунгом освобождения народов Кубы и Филиппин от испанского колониального гнета и пережитков средневековья. Материально-технический перевес над Испанией, в тот период бывшей одним из самых отсталых государств Европы, обеспечил американцам убедительную победу. Филиппины остались колонией, только не Испании, а США. А Кубе прямо в Конституцию вписали право США на интервенцию с целью поддержания ответственного перед США правительства. Формально она считалась независимым государством.

А в 1911 году броненосец «Мэн» был поднят на поверхность. И независимая комиссия обнаружила прямые доказательства того, что взрыв был направлен изнутри корабля. Поскольку «Мэн» пришел на испанский рейд прямо с американской военно-морской базы, можно предположить, что мина большой мощности была заложена на американской территории, с участием американских должностных лиц. Американский историк У. Ф. Джонстон еще в 1916 году выпустил книгу, в которой прямо утверждал, что «взрыв организовали те круги в США, что опасались мирного урегулирования испано-американского конфликта» и «самостоятельного освобождения Кубы». Но это уже интересовало только историков…

2 августа 1964 года эсминцы США в Тонкинском заливе были атакованы «северо-вьетнамскими торпедными катерами». Этот инцидент опять-таки вызвал бурю негодования американской общественности. Через несколько дней Конгресс США санкционировал отправку американских войск в Южный Вьетнам и начало бомбардировок американской авиацией Северного Вьетнама. Только в 1968 году в США были опубликованы документы Пентагона, доказывавшие, что Тонкинский инцидент был заранее спланированной провокацией, а в роли «северо-вьетнамских» катеров в действительности выступали торпедные катера американских вассалов из Южного Вьетнама. Но на интенсивности бомбежек и сброса настоящих отравляющих веществ, от которых в пострадавших районах до сих пор вьетнамки детей-инвалидов рожают, это никак не сказалось.

Вспомним не слишком далекое прошлое, когда генерал Колин Пауэлл публично тряс пробиркой с неким белым порошком, гневно возмущаясь тем, что тиран Саддам Хусейн бактериологическим оружием обзавелся. Кто знает, что в той пробирке было – мел или порошок от клопов? А ведь сработала эта ахинея как идеологическое прикрытие вторжения в Ирак. Потом американцы долго искали в Ираке оружие массового поражения. Да так и не нашли оного.

Иракцам, правда, это не помогло – без Саддама под руководством янки их страна превратилась в кровавый бедлам, где взрывы, уничтожающие людей десятками, стали главной приметой строительства демократии.

Так что действительно стоит ожидать того, что американцы сами или руками руками своих «незалежных» прихлебателей примутся «химичить» в Донбассе. Не могут же они от провокации, как национальной традиции отказаться…

Максим Купинов

Газета "Военно-промышленный курьер",