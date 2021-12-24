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РИА Новости

Дипломат Рябков: Россия ждет от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности

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Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия предложила США конкретные сроки начала диалога по гарантиям безопасности, ждет ответа Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть определенное понимание о необходимости задействовать три трека переговоров по гарантиям безопасности - двусторонний между Москвой и Вашингтоном, диалог с НАТО, а также обсуждение этого вопроса на площадке ОБСЕ. Он подчеркнул, что по содержанию предстоит еще "огромная работа". Ожидается, что первые раунды переговоров с США и НАТО могут пройти в январе.

"За обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому по-прежнему мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Он напомнил, что российская сторона с самого начала говорила, что "без пауз, без затяжек, незамедлительно была готова в этот диалог вступить".

"Но, понимаю так, сейчас Рождество им помешало. Дальше, наверное, будет какая-то непродолжительная пауза между католическим Рождеством и Новым годом, но больше откладывать уже нельзя. Давайте все-таки заниматься этим серьезным вопросом. Как сказали бы сами американцы, их выражение в "кальке" на русский: здесь и сейчас", - пояснил замминистра.

Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
ОБСЕ
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