Войти
ЦАМТО

Партия из пяти истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступила на вооружение ЦВО в 2021 году

249
0
+2
МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 23 декабря. Согласно плану поставок основных образцов ВиВТ в 2021 году на вооружение истребительного авиационного полка ЦВО, дислоцированного в Красноярском крае, поступила партия из пяти высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

Основные образцы вооружения поступили в полк с авиастроительного завода в Нижнем Новгороде. МиГ-31БМ прошли комплексное обновление технических узлов и агрегатов, оснащены обновленной авионикой, навигационным и радиоэлектронным оборудованием, что позволило улучшить тактико-тактические характеристики и повысить боевые возможности истребителей-перехватчиков.

МиГ-31БМ предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. МиГ-31БМ рассчитан на выполнение задач на высоте более 20 тыс. м со скоростью около 3000 км/ч. Он оснащен бортовой радиолокационной станцией "Заслон-М", которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 320 км и наводить на них наземные средства противовоздушной обороны, а также другие истребители, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
11.08.2021
В ожидании тяжеловеса
16.12.2020
Ленинградская армия ВВС и ПВО провела учения с элементами воздушного боя в Курской области
05.06.2017
До конца года Ленинградская армия ВВС и ПВО Западного военного округа получит более 60 ед. современной военной техники
13.08.2014
ВВС РФ в этом году получат более 200 новых самолетов и вертолетов
29.02.2012
В 2012 году в частях ВВС РФ планируется ввести в эксплуатацию около 10 современных авиационных тренажеров
24.11.2011
В 2012 году в ВВС России поступит около 90 единиц новой авиационной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 05:18
  • 1
"Украина превратилась в территорию дичайших экспериментов Запада"
  • 24.12 04:44
  • 23
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 23:44
  • 2
Су-30СМ2 покоряет планету. Новая серия летучего блокбастера
  • 23.12 19:27
  • 12
Пожар на строящемся корвете «Проворный»
  • 23.12 17:52
  • 9
Бронированный противогаз – российское изобретение
  • 23.12 16:57
  • 3
Первый заместитель главного конструктора ЗРК "Абакан" Хрупало рассказал о его уникальности
  • 23.12 16:54
  • 3
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 23.12 15:34
  • 79
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 23.12 14:02
  • 5
На ССК Звезда завершили строительство сухого дока
  • 23.12 12:57
  • 227
В США удивились размерам Су-75
  • 23.12 05:01
  • 1
В России рассказали об удорожании атомных подлодок
  • 23.12 04:47
  • 244
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 23.12 04:37
  • 1
«Диверсантов» отлавливали в Крыму и на Кузбассе
  • 23.12 03:25
  • 3
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать