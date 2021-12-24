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Интерфакс-АВН

Российские военные на учениях в горах Таджикистана отразили попытку нападения условных террористов

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Тренировка российских снайперов в Таджикистане
Тренировка российских снайперов в Таджикистане.
Источник изображения: militarynews.ru

Екатеринбург. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Таджикистане отработали на горном полигоне "Ляур" блокировку условных террористов, пытающихся проникнуть на военный объект, и их уничтожение, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в четверг.

"По замыслу действий, "противник" попытался проникнуть на территорию базы с целью захвата важных военных объектов, вооружения и военной техники. Российские военнослужащие успешно отразили нападение, блокировали пути отхода "террористов" с последующим уничтожением их из штатного вооружения БМП-2 и стрелкового оружия", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Кроме того, на учении были выполнены контрольные стрельбы из 30-миллиметровых пушек 2А42, танковых пулеметов "Калашников", установленных на БМП-2.

"Личный состав успешно поразил все мишени, имитирующие бронеавтомобили, безоткатные орудия, позиции гранатометчиков, а также живую силу условного противника. Стрельба велась как с ходу, с коротких остановок, так и с места на дистанции до 1,5 тыс. метров", - отметили в ЦВО.

По данным военных, в учении приняли участие более 500 военнослужащих.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. В частности, 6 декабря военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

"Батальон современных танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа", - отмечали в ЦВО.

Ожидается, что новые танки примут участие в не менее 40 учений.

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