Насколько секретным был БМ-21 "Град" во время боев за Даманский в марте 1969-го

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Продолжаем писать о мифах, возникших вокруг некоторых образцов советского оружия. Мы уже рассказали о танках Т-62, теперь вспомним о другом герое событий на Даманском - БМ-21 "Град". Эта реактивная система залпового огня во многих публикациях также называется секретной, дескать, до этих боев о ней ничего не было известно.

Действительно, этот пограничный конфликт стал первой "горячей точкой", где применили РСЗО, уже 6 лет находившиеся на вооружении Советской Армии. Но были ли они секретными? Нет. Дело в том, что 7 ноября 1965 года, то есть, уже через два после начала массового поступления в войска, эти наследницы "Катюш" на шасси вездеходов Урал-375 принимали участие в военном Параде на Красной площади.

Глядя на представленные машины, специалисты могли вычислить предположительные характеристики применяемых реактивных боеприпасов, их массу, дальность стрельбы.

Конечно, это никак не умаляет эффективность БМ-21 в ходе боевых действий марта 1969 года. Правда, до сих пор нет данных о том, поняли ли китайцы, что по ним применили именно эти установки, а не технику предыдущего поколения.