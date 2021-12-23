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Интерфакс-АВН

Индия получила из России первые С-400 и приступила к их развертыванию - СМИ

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Дели. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Индия получила по контракту из России первые системы ПВО С-400 "Триумф" и начала развертывание первых дивизионов, сообщили телеканал Republic TV и газета Hindustan Times.

Как сообщил телеканал, ссылаясь на источники, "развертывание систем ПВО С-400 началось на западной границе, а именно в Пенджабе, где уже развернут первый полк. В предстоящие несколько недель следующие системы прибудут и будут развернуты вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control - демаркационная линия между Индией и Китаем)". При этом телеканал указывает, что системы С-400 будут также размещены на Востоке Индии.

Со своей стороны, газета Hindustan Times сообщает, что "ВВС Индии во вторник развернули первый дивизион ПВО С-400 в Пенджабе в целях укрепления своего оборонного потенциала против Пакистана и Китая".

Между тем, официальных комментариев от российской стороны пока не поступало.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В ноябре нынешнего глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки Индии первой партии систем С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

Российская компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" заявила 6 декабря о возможных поставках Индии дополнительной партии С-400 в рамках опциона.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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