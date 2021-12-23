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РИА Новости

Эксперт: завод по производству ударных БПЛА – необходимость для России

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Боевой полет беспилотника "Орион" в Сирии. Кадр видео
Боевой полет беспилотника "Орион" в Сирии. Кадр видео.
Источник изображения: © @РОССИЯ 24/YouTube

В России построен первый завод по производству ударных беспилотников "Орион" и "Сириус". В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин прокомментировал событие.

В подмосковной Дубне завершено строительство первого в России завода по выпуску ударных беспилотников, сообщили в компании "Кронштадт", которая работала над проектом.

"Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года – это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России", – приводит текст сообщения РИА Новости.

Завод будет выпускать ударные беспилотники "Орион", "Сириус" и два типа ударных вертолетных беспилотников. Сборка первых БПЛА начнется уже в декабре.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин назвал появление такого завода необходимостью.

"Летом этого года в рамках форума "Армия-2021" министерство обороны и группа компаний "Кронштадт" подписали контракт на поставку крупной партии ударных беспилотников типа "Орион". Это первые беспилотные аппараты такого класса, стратегические. На днях Минобороны продемонстрировало видеокадры применения этого дрона, который уничтожил противотанковой управляемой ракетой беспилотник вертолетного типа, также поразил наземную цель. Для нашей армии большое достижение, что у нас появилась такая техника. А появление завода – это необходимость, если мы собираемся серийно производить эти машины в интересах министерства обороны", – сказал Дмитрий Литовкин.

Он также отметил заинтересованность других государств в этой технике.

"На авиасалоне в Дубае Dubai Airshow Россия активно продвигала этот дрон и, видимо, есть заинтересованность иностранных государств в покупке таких машин. Недавно появилась информация, что оборонное ведомство Малайзии внесло в свой шорт-лист беспилотник "Орион-Э". В вопросах цены и качества российский беспилотник однозначно будет выигрывать у западных образцов, а по своим характеристикам превосходит тот же турецкий Bayraktar", – заключил военный эксперт.
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Страны
Малайзия
Россия
Турция
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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