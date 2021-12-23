Космонавт сравнил полет в космос на 12 дней с забегом на 800-1000 метров

Космонавт Александр Мисуркин назвал эту дистанцию самой тяжелой с точки зрения энергозатрат

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Космонавт Александр Мисуркин посчитал полет на 12 суток трудным с точки зрения энергозатрат, сравнив его с забегом на дистанцию 800-1000 метров. Такое мнение он высказал во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и ЦПК.

"Если полугодовой полет - это марафонская дистанция, то двенадцатидневный полет - это средняя дистанция 800-1000 метров, которую надо сразу бежать с максимальной скоростью. Это самая тяжелая дистанция с точки зрения энергозатрат", - сказал Мисуркин.

Утром в понедельник космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано приземлились в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-20". Из-за погодных условий вертолеты сначала остались в Жезказгане, а специалисты добирались к спускаемому аппарату на наземном транспорте. Эвакуация началась на специальных поисково-эвакуационных машинах, но позже за членами экипажа вылетел вертолет и доставил их в Жезказган, затем на самолете Ан-26 они перелетели в Караганду и оттуда - на подмосковный аэродром Чкаловский.

Мисуркин, Маэдзава и Хирано находились на МКС с 8 декабря. С того же дня на борту станции начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.