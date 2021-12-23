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РИА Новости

Переговоры России и США по гарантиям безопасности начнутся в начале 2022 года

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В самом начале 2022 года состоится первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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