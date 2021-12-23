Глава МИД Лавров: Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боливии Рохелио Майтой.

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ну вы знаете, наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны, президент (РФ Владимир) Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США. Посольство РФ на фоне заявлений США, что вину за ситуацию вокруг Украины несет Россия, призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".

Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.