Войти
Интерфакс-АВН

Согласование предложений по гарантиям безопасности не должно превратиться в переговорный марафон - Кремль

122
0
0
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Нельзя назвать конкретные сроки согласования предложений по гарантиям безопасности, но переговоры не должны превратиться в марафон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Четких сроков, конечно, здесь назвать невозможно. Главное, чтобы это не превратилось в переговорный марафон", - сказал Песков журналистам.

"Нет смысла называть четкие какие-то сроки. Совершенно очевидным становится факт затягивания переговоров или факт нацеленности переговоров на конкретный результат", - добавил он.

По словам Пескова, "у специалистов есть своё понимание этого".

Пресс-секретаря также спросили, что подразумевается под военно-техническим ответом на действия, которые могут угрожать России, о которых говорил президент.

"Это целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и взаимосдерживающего паритета", - заявил Песков.

Он отказался уточнять, входит ли в этот набор размещение более серьёзных ракет на границах с западными странами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
14.07.2009
Boeing показал новый внешний вид F/A-XX
20.01.2009
В 2011 г. в ВМФ РФ поступит базовый тральщик нового поколения
25.07.2008
Белоруссия показала себя с боливарианской стороны по случаю визита Уго Чавеса
08.02.2008
Производство авиатехники в России в 2007 г. возросло на 16,5 проц.
08.08.2007
"ГАЗ" выделил в отдельное юрлицо производство легковых автомобилей
05.02.2007
Уставы и техника – советские. Вооруженные силы Туркменистана – детище Сапармурата Ниязова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 01:26
  • 6
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 01:25
  • 67
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать
  • 22.12 21:40
  • 33
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 22.12 21:38
  • 200
Космонавтика Илона Маска
  • 22.12 20:56
  • 1
Глава Минобороны Шойгу: укрепление сил общего назначения ВС в 2022 году продолжится
  • 22.12 20:47
  • 1
Летание за три моря
  • 22.12 19:58
  • 11
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 22.12 19:53
  • 5
Путин: доля современных вооружений в армии превысила 71%, в ядерных силах — 89%
  • 22.12 18:48
  • 2
«Лучшая защита для экипажа - его отсутствие». Из «Арматы» планируют сделать беспилотник
  • 22.12 18:34
  • 44
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 22.12 18:23
  • 2
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 22.12 18:07
  • 2
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке
  • 22.12 18:02
  • 2
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 17:19
  • 349
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе