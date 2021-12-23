Согласование предложений по гарантиям безопасности не должно превратиться в переговорный марафон - Кремль

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Нельзя назвать конкретные сроки согласования предложений по гарантиям безопасности, но переговоры не должны превратиться в марафон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Четких сроков, конечно, здесь назвать невозможно. Главное, чтобы это не превратилось в переговорный марафон", - сказал Песков журналистам.

"Нет смысла называть четкие какие-то сроки. Совершенно очевидным становится факт затягивания переговоров или факт нацеленности переговоров на конкретный результат", - добавил он.

По словам Пескова, "у специалистов есть своё понимание этого".

Пресс-секретаря также спросили, что подразумевается под военно-техническим ответом на действия, которые могут угрожать России, о которых говорил президент.

"Это целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и взаимосдерживающего паритета", - заявил Песков.

Он отказался уточнять, входит ли в этот набор размещение более серьёзных ракет на границах с западными странами.