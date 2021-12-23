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Интерфакс-АВН

НАТО на фоне кризиса вокруг Украины повысила готовность сил быстрого реагирования - СМИ

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Военнослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии
Военнослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Army Europe

Берлин. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Командование НАТО в связи с кризисом вокруг Украины впервые приняло конкретные меры и повысило боеготовность сил быстрого реагирования в составе 40 тыс. человек, сообщило в среду издание "Вельт" со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя альянса.

По информации издания, в частности, с семи до пяти дней сокращен срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединённой оперативной группы повышенной готовности (VJTF), состоящей из 6,4 тыс. человек и возглавляемой на данный момент Турцией.

Степень готовности повышена также у сил специальных операций и логистических служб. Однако, уточняет газета, речь не идет непосредственно об отправке в зону кризиса.

При этом, отмечает "Вельт", данные меры принимаются не только в связи с кризисом вокруг Украины, но и для укрепления обороны таких стран, как Польша, Румыния, Эстония, Латвия и Литва.

Издание утверждает, что соответствующее решение принял на прошлой неделе Североатлантический совет.

Официально в НАТО эту информацию для "Вельт" не подтвердили. Представитель альянса повторил точку зрения НАТО, что "заметное наращивание Россией вооруженных сил на Украине и лишено оснований, и подрывает безопасность Европы". Он призвал РФ проявить транспарентность, способствовать деэскалации ситуации и напомнил, что в случае продолжения агрессии РФ в альянсе грозили "издержками и последствиями".

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