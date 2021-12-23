Владимир Путин рассказал о сути переданных Западу проектов договоров и соглашений по стратегической стабильности

ЦАМТО, 22 декабря. Президент России Владимир Путин 21 декабря на расширенном заседании Коллегии военного ведомства после доклада министра обороны Сергея Шойгу вторично взял слово, чтобы подробно рассказать о сути переданных Западу российских проектов договоров и соглашений по стратегической стабильности.

Ниже стенограмма выступления В.Путина приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Вы знаете, уже неформально хотел бы добавить два слова к тому, что министр говорил, и к тому, что я сказал в своем вступительном слове. Имею в виду, – сейчас все это обсуждают, и, конечно, в Вооруженных Силах это обсуждается в первую очередь, – наши документы, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству Соединенных Штатов и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности.

Мы видим уже, что некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют их как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет.

Еще раз напоминаю, хочу напомнить: все, что делали наши партнеры, так их назовем, Соединенные Штаты, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории, они ведь это делали, такие жесткие и наиболее яркие вещи, без всякой санкции Совета Безопасности ООН.

Югославию бомбили под каким предлогом? Что, с санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия, а где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты за ними бежали сзади и подтявкивали. Вот и все международное право.

А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись, а потом сказали: "Нас разведка подвела". Ничего себе! Страну разрушили! Разведка подвела – и все объяснение. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения.

А в Сирию как зашли? С санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы – это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать.

Здесь сидят специалисты, я с ними постоянно в контакте. В США пока нет гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится, этого же не скрыть. Все фиксируется: испытания проходят успешно – неуспешно. Ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Поставят Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием, – это не значит, что завтра будут применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет, – вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах.

Они что думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше – вот в чем вопрос.

Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные и четко изложенные юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон, и мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ.

Есть некоторые сигналы, что партнеры готовы вроде бы над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят.

Чтобы всем было понятно: мы это понимаем и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит. Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех.

Вот к этому будем стремиться, но стремиться к этому можно только в случае полноценного развития Вооруженных Сил. В последние годы нам удавалось это делать, достигнут хороший уровень боеготовности. И я об этом говорил, и министр сейчас только докладывал. Темпы набраны очень достойные, нужные для нас.

Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Мы занимаемся ими постоянно, вопросы с промышленностью. Как вы знаете, два раза в год в Сочи собираемся. Почему в Сочи – не потому, что там погода хорошая, а потому что все уезжают туда, от всех текущих вопросов мы отключаемся и занимаемся только оборонкой и развитием Вооруженных Сил. Они проходят достаточно содержательно и эффективно.

Повторяю: вопросы есть, их много, но мы их решаем. Я очень рассчитываю на то, что вместе и дальше будем двигаться таким же темпом, нужным для обеспечения безопасности России и ее граждан".