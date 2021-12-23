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Интерфакс-АВН

Госдепартамент США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов - Пентагон

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Источник изображения: Фото: Simon Walker MD / JDP / Reuters

Вашингтон. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США одобрил продажу противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin Литве на сумму $125 млн, сообщил Пентагон.

Сделка предусматривает поставки Литве 341 ракеты FGM-148F, 30 командных пусковых установки, запасных частей, а также осуществление технической поддержки.

Пентагон заявил, что планируемая продажа ПТРК "поможет Литве на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения потребностей в области национальной обороны".

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Страны
Литва
США
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