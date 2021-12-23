США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin на общую сумму в $125 млн

Вильнюс изначально запрашивал покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внес дополнения

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Литве противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним на общую сумму в $125 миллионов. Об этом сообщило во вторник управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам.

США, согласно этим данным, одобрили продажу в целом 30 командно-пусковых установок Javelin и 341 ракеты к ним. Отмечается, что Вильнюс изначально запрашивал покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внес дополнения в свой запрос.

Продажа этих вооружений, по мнению американских властей, будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе". С точки зрения Вашингтона, она также "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент. После того как оно было получено, американская администрация уведомила Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.