Войти
ТАСС

США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin на общую сумму в $125 млн

123
0
0
Практические стрельбы в вооруженных силах Эстонии из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, 2016 год (c) Государственный департамент США
Практические стрельбы в вооруженных силах Эстонии из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, 2016 год (c) Государственный департамент США.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Вильнюс изначально запрашивал покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внес дополнения

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Литве противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним на общую сумму в $125 миллионов. Об этом сообщило во вторник управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам.

США, согласно этим данным, одобрили продажу в целом 30 командно-пусковых установок Javelin и 341 ракеты к ним. Отмечается, что Вильнюс изначально запрашивал покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внес дополнения в свой запрос.

Продажа этих вооружений, по мнению американских властей, будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе". С точки зрения Вашингтона, она также "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент. После того как оно было получено, американская администрация уведомила Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
NATO
Похожие новости
15.12.2021
Bild узнал об отказе Меркель поставлять оружие Украине
21.10.2020
Джавелиновый пшик
19.02.2019
«Бескорыстная» американская поддержка в миллионы долларов
01.07.2016
Тайны политики Литвы: стратегия или мазохизм?
19.06.2013
Страшный сон литовцев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 01:26
  • 6
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 01:25
  • 67
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать
  • 22.12 21:40
  • 33
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 22.12 21:38
  • 200
Космонавтика Илона Маска
  • 22.12 20:56
  • 1
Глава Минобороны Шойгу: укрепление сил общего назначения ВС в 2022 году продолжится
  • 22.12 20:47
  • 1
Летание за три моря
  • 22.12 19:58
  • 11
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 22.12 19:53
  • 5
Путин: доля современных вооружений в армии превысила 71%, в ядерных силах — 89%
  • 22.12 18:48
  • 2
«Лучшая защита для экипажа - его отсутствие». Из «Арматы» планируют сделать беспилотник
  • 22.12 18:34
  • 44
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 22.12 18:23
  • 2
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 22.12 18:07
  • 2
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке
  • 22.12 18:02
  • 2
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 17:19
  • 349
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе