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ТАСС

Дворников: ЮВО повысил свой потенциал за счет создания новых дивизий и воинских частей

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Александр Дворников
Александр Дворников.
Источник изображения: © Пресс-служба ЮВО

Командующий войсками отметил, что боевой потенциал округа и прежде был достаточно внушительным

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Южный военный округ (ЮВО) заметно повысил боевой потенциал за счет создания новых дивизий и воинских частей, заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников журналистам во вторник в ходе итоговой коллегии Министерства обороны РФ.

"Боевой потенциал Южного военного округа и прежде был достаточно внушительным. Но в настоящее время он заметно возрос благодаря формированию новых соединений и воинских частей", - сказал Дворников.

По его словам, "в составе 58-й общевойсковой армии воссоздана 19-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия усилена ракетной и артиллерийской бригадами. К занятиям по боевой подготовке приступили воинские части вновь сформированной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, 49-ю общевойсковую армию пополнили части радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты".

Оснащение войск

Дворников сообщил, что оснащение войск ЮВО новейшими вооружениями идет с учетом сложной военно-политической обстановки в регионе.

"Учитывая сложную военно-политическую обстановку в зоне ответственности Южного военного округа, руководство военного ведомства придает приоритетное значение вопросам оснащения и перевооружения войск. На данный момент доля новейших и модернизированных образцов ВВСТ (вооружения военной и специальной техники - прим. ТАСС) в войсках округа достигла 71%", - сказал командующий войсками ЮВО.

По его словам, "только в минувшем году в соединения и воинские части ЮВО поступило более 1,5 тыс. единиц новейших образцов ВВСТ".

"В рамках государственного оборонного заказа 2021 года в объединение ВВС и ПВО ЮВО поступили оборудованные новейшими прицельными комплектами вертолеты Ка-52 и самолеты Су-25СМ3. Части зенитных ракетных войск приняли на вооружение суперсовременную зенитную ракетную систему С-350 "Витязь", одновременно с этим происходит процесс перевооружения на модернизированную зенитную ракетную систему С-300ПМ2", - сказал Дворников.

Также в войска округа поступили новые корабли, различная бронетехника, средства связи, радиоэлектронной борьбы, сообщил он.

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