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D-Russia.ru

В Совфеде предложили определение понятия «робот» и классификацию роботов – СМИ

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Робот
Робот.
Источник изображения: D-Russia.ru

Комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов, который, в частности, даёт определение понятию «робот», делит роботов на классы, а также закрепляет принципы взаимоотношений робота и человека, разработан в Совете Федерации и направлен для отзыва в Минэкономразвития и Минцифры, сообщает ТАСС, обильно цитируя документ.

Законопроект определяет робота как продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система), состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач.

В Совфеде, сообщает ТАСС, выделяют два вида роботов: гражданские и служебные: «Гражданский робот – робот, деятельность которого направлена на реализацию частных интересов, оборот которого регулируется гражданским законодательством. Служебный робот – робот, деятельность которого направлена на реализацию интересов государства и общества, вовлечённый в сферу деятельности институтов публичной власти».

Гражданские роботы, в свою очередь, подразделяются на промышленных, сервисных, медицинских, образовательных, научных. Служебные – на военных и правоохранительных.

Как уточняется в документе, роботы, а также их составные части в зависимости от степени опасности причинения вреда охраняемым законом интересам личности, общества и государства подразделяются на четыре класса опасности: первый класс (высокой опасности), второй класс (средней опасности), третий класс (низкой опасности), четвертый класс (неопасные).

Критерии отнесения роботов, их составных частей (модулей) к I-IV классам опасности по способности причинения вреда охраняемым законом интересам личности, общества и государства устанавливаются правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота роботов, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую цитирует ТАСС.

Роботы первого, второго и третьего классов предлагается относить к источникам повышенной опасности. К таким роботам, если законом и иными нормативными правовыми актами не установлено иное, применяются общие положения гражданского законодательства об ответственности за вред, «причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих».

Законопроект также выделяет два типа роботов в зависимости от характера и степени участия человека в их функционировании: управляемые и автономные.

На территории Российской Федерации запрещается оборот роботов, обладающих возможностью самостоятельного принятия решений и способных действовать на основании самостоятельно сформулированного поведенческого алгоритма, которым намеренно приданы свойства для обеспечения их применения с использованием оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, — говорится в законопроекте.

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ИТ
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