В Совфеде предложили определение понятия «робот» и классификацию роботов – СМИ

Комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов, который, в частности, даёт определение понятию «робот», делит роботов на классы, а также закрепляет принципы взаимоотношений робота и человека, разработан в Совете Федерации и направлен для отзыва в Минэкономразвития и Минцифры, сообщает ТАСС, обильно цитируя документ.
Законопроект определяет робота как продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система), состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач.
В Совфеде, сообщает ТАСС, выделяют два вида роботов: гражданские и служебные: «Гражданский робот – робот, деятельность которого направлена на реализацию частных интересов, оборот которого регулируется гражданским законодательством. Служебный робот – робот, деятельность которого направлена на реализацию интересов государства и общества, вовлечённый в сферу деятельности институтов публичной власти».
Гражданские роботы, в свою очередь, подразделяются на промышленных, сервисных, медицинских, образовательных, научных. Служебные – на военных и правоохранительных.
Как уточняется в документе, роботы, а также их составные части в зависимости от степени опасности причинения вреда охраняемым законом интересам личности, общества и государства подразделяются на четыре класса опасности: первый класс (высокой опасности), второй класс (средней опасности), третий класс (низкой опасности), четвертый класс (неопасные).
Роботы первого, второго и третьего классов предлагается относить к источникам повышенной опасности. К таким роботам, если законом и иными нормативными правовыми актами не установлено иное, применяются общие положения гражданского законодательства об ответственности за вред, «причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих».
Законопроект также выделяет два типа роботов в зависимости от характера и степени участия человека в их функционировании: управляемые и автономные.