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РИА Новости

Министр обороны Шойгу показал Путину новые образцы военной техники и средств управления

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в рамках расширенной коллегии Министерства обороны РФ осмотрел новые образцы отечественной военной техники и средств управления войсковыми подразделениями.

Выставка была организована в Национальном центре управления обороной РФ в Москве, где прошла коллегия. Экспозицию главе государства демонстрировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кадры посещения Путиным выставки показал телеканал "Россия 24".

Президент, в частности, осмотрел тактический терминал командира разведывательной роты (взвода), а также новейшие парашютные системы десантирования. "Вот это последнее, то, что у нас встало на вооружение сейчас... Десантирует на большое расстояние", - пояснил Шойгу.

Путину показали и легкое специальное транспортное средство ЛСТС-1943 (багги "Сармат-2") для десантных групп, предназначенное как для военно-воздушных сил, так и для морской пехоты. Багги "Сармат-2" были задействованы в нынешнем году во время российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".

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Путин Владимир
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